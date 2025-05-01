У Грузії припинив мовлення опозиційний телеканал Mtavari

У четвер, 1 травня, у Грузії остаточно припинив мовлення опозиційний телеканал "Мтаварі".

Про це пише "Эхо Кавказа" із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, канал мовив п'ять років і вісім місяців.

"Ми дуже багато боролися. Існування нашого каналу було нелегким з моменту його заснування. Ми подолали на своєму шляху безліч випробувань, які багато хто просто не витримав би... Нас знищили ті самі, хто свого часу допомагав нам зводити ці неприступні стіни", – заявили в компанії.

У заяві акцентували, що "один із засновників, в особистих цілях або з помсти, довів "Мтаварі" до закриття, і тим самим зробив велику послугу російському режиму".

Наразі продовжують працювати тільки сайт і платформи соціальних мереж телеканалу.

Де-факто "Мтаварі" припинив нормальну роботу ще у лютому 2025 року – з 15 лютого він не здійснював прямих ефірів. Деякий час транслювали записи старих програм та серіали, але згодом припинились і ці випуски.

"Мтаварі" мовив з вересня 2019 року, компанію заснував колишній гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія. У травні 2020 року Гварамія і співвласник каналу Кахабер Анджапарідзе передали 40% акцій компаніям, заснованим Зазою Окуашвілі. В лютому 2024 року Гварамія передав 12% акцій своїй дружині і пішов з посади гендиректора, його замінив Габунія.

У травні 2022 року Гварамію засудили до трьох років і шести місяців позбавлення волі за перевищення повноважень на посаді директора телекомпанії.

Суд визнав Гварамію винним у тому, що його сім'я використовувала дорогий автомобіль Porsche, отриманий від приватної компанії в обмін на розміщення реклами в ефірі "Руставі 2". На думку суду, це завдало шкоди інтересам приватної телекомпанії.

Авторитетні правозахисні організації та опозиційні політики вважали справу політично вмотивованою. У 2023 році Гварамія вийшов на волю після помилування президенткою Саломе Зурабішвілі.