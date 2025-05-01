В Грузии прекратил вещание оппозиционный телеканал Mtavari

В четверг, 1 мая, в Грузии окончательно прекратил вещание оппозиционный телеканал "Мтавари".

Об этом пишет "Эхо Кавказа" со ссылкой на заявление компании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, канал вещал пять лет и восемь месяцев.

"Мы очень много боролись. Существование нашего канала было нелегким с момента его основания. Мы преодолели на своем пути множество испытаний, которые многие просто не выдержали бы... Нас уничтожили те же, кто в свое время помогал нам возводить эти неприступные стены", – заявили в компании.

В заявлении подчеркнули, что "один из основателей, в личных целях или из мести, довел „Мтавари" до закрытия, и тем самым оказал большую услугу российскому режиму".

Сейчас продолжают работать только сайт и платформы социальных сетей телеканала.

Де-факто "Мтавари" прекратил нормальную работу еще в феврале 2025 года – с 15 февраля он не осуществлял прямых эфиров. Некоторое время транслировали записи старых программ и сериалы, но впоследствии прекратились и эти выпуски.

"Мтавари" вещал с сентября 2019 года, компанию основал бывший гендиректор „Рустави 2" Ника Гварамия. В мае 2020 года Гварамия и совладелец канала Кахабер Анджапаридзе передали 40% акций компаниям, основанным Зазой Окуашвили. В феврале 2024 года Гварамия передал 12% акций своей жене и ушел с поста гендиректора, его заменил Габуния.

В мае 2022 года Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы за превышение полномочий в должности директора телекомпании.

Суд признал Гварамию виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики считали дело политически мотивированным. В 2023 году Гварамия вышел на свободу после помилования президентом Саломе Зурабишвили.