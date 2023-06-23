Керівна партія Грузії критикує президентку за помилування гендиректора опозиційного каналу

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" розкритикували президентку Саломе Зурабішвілі за помилування гендиректора опозиційного телеканалу "Мтаварі" Ніки Гварамії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє "Грузия Online".

"Ми сподівалися, що президентка стане на бік верховенства закону і правосуддя, здійснюваного грузинським народом, але вона вибрала інший бік і ухвалила рішення про помилування Ніки Гварамії", – сказав він.

Папуашвілі стверджує, що на президентку Зурабішвілі чинився тиск у зв'язку з помилуванням Гварамії, і додає: "Схоже, наші партнери теж беруть на себе відповідальність".

"У нас немає підстав для оптимізму, з огляду на минулий досвід попередніх помилувань, до жодної деполяризації це не призвело. Тому вчора президент Грузії не змогла назвати жодного мотиву цього рішення, бо назвати справжні мотиви було б дуже важко", – зазначив він.

Гварамію відпустили увечері 22 червня, невдовзі після того, як президентка Саломе Зурабішвілі видала указ про його помилування. Вранці 23 червня він вийшов із в'язниці.

Тбіліський міський суд у травні 2022 року засудив Гварамію до трьох років і шести місяців позбавлення волі – це найсуворіше покарання за статтею про перевищення повноважень.

Суд визнав Гварамію винним у тому, що його сім'я використовувала дорогий автомобіль Porsche, отриманий від приватної компанії в обмін на розміщення реклами в ефірі "Руставі 2". На думку суду, це завдало шкоди інтересам приватної телекомпанії.

Авторитетні правозахисні організації та опозиційні політики розцінюють справу Гварамії як політично мотивовану. У Грузії було створено "Рух за звільнення Ніки Гварамії", який регулярно проводив протестні акції. Учасники руху неодноразово закликали президентку помилувати гендиректора "Мтаварі".