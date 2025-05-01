Міноборони Литви: країна планує придбати системи ППО дальнього радіусу дії

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що литовські фахівці наразі вивчають можливість закупівлі систем протиповітряної оборони дальнього радіусу дії.

Її слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Шакалієне заявила, що Литва планує у середньостроковій перспективі "ознайомитися з такими системами та здійснити їх закупівлю".

"Наразі це оцінювання справді триває. Ми не можемо наразі розкривати деталі окремих середньо– та довгострокових закупівель", – сказала вона.

За словами Шакалієне, Литва проводить детальний аналіз та оцінює певні плани, пов’язані з системами ППО дальньої дії, і ми їх матимемо.

Восени стало відомо, що агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви за 5 млн євро закупило сучасні бельгійські кулемети FN MINIMI, які передадуть Добровольчим силам Охорони краю Литовської армії та Службі охорони державного кордону.

Нещодавно писали, що уряд Литви виділив додатково 187,7 млн євро на оборону: ці кошти планують використати на авансові платежі за зброю, зокрема за інженерні бойові машини піхоти і зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS.