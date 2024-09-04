Литва закупила сучасні бельгійські кулемети за 5 млн євро

Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви за 5 млн євро закупило сучасні бельгійські кулемети FN MINIMI, які передадуть Добровольчим силам Охорони краю Литовської армії та Службі охорони державного кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За даними Міноборони, зробити це вдалося раніше запланованого терміну завдяки збільшенню оборонного бюджету.

Повідомляють, що контракт із бельгійським виробником зброї FN Herstal S.A. було підписано на початку минулого року. Доставити кулемети в Литву планується до кінця цього року.

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За даними міністерства, кулемети FN MINIMI є більш сучасними та легкими за системи KSP-58, FN MAG, MG3, які стоять на озброєнні у Литовській армії, і для їхнього обслуговування достатньо одного військовослужбовця.

За даними Міноборони, збільшення видатків на національну оборону дає змогу прискорити придбання дронів, протидронних систем і озброєння, а також оновити наявні мобільні системи ППО і закупити нові.

Як повідомили в Міноборони, цього року витрати на оборону становитимуть 3,2% ВВП Литви.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Раніше повідомляли, що литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Крім того, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.