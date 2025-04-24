Литва витратить 187 млн євро на бойові машини і системи ППО NASAMS

Уряд Литви виділив додатково 187,7 млн євро на оборону, ці кошти планують використати на авансові платежі за зброю, зокрема за інженерні бойові машини піхоти і зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, 150 млн євро буде виділено на платежі за інженерні бойові машини піхоти, а 37,7 млн євро – на авансовий платіж за NASAMS.

Міністерство оборони Литви має намір здійснити ці виплати у другому кварталі 2025 року.

Додаткове фінансування буде виділено за рахунок позикових коштів.

Раніше стало відомо, що Швеція разом із Литвою, Норвегією і Фінляндією розглядають можливість скоординованого придбання бойових машин піхоти CV90 компанії BAE Systems.

Повідомляли також, що Латвія уклала з іспанською компанією GDELS-Santa Bárbara Sistemas договір на постачання Національним збройним силам 42 бойових машин піхоти ASCOD загальною вартістю 373 млн євро.