Минобороны Литвы: страна планирует приобрести системы ПВО дальнего радиуса действия

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что литовские специалисты в настоящее время изучают возможность закупки систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.

Ее слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Шакалиене заявила, что Литва планирует в среднесрочной перспективе "ознакомиться с такими системами и осуществить их закупку".

"Сейчас эта оценка действительно продолжается. Мы не можем пока раскрывать детали отдельных среднесрочных и долгосрочных закупок", – сказала она.

По словам Шакалиене, Литва проводит подробный анализ и оценивает определенные планы, связанные с системами ПВО дальнего действия, и мы их будем иметь.

Осенью стало известно, что агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны Литвы за 5 млн евро закупило современные бельгийские пулеметы FN MINIMI, которые передадут Добровольческим силам охраны края Литовской армии и Службе охраны государственной границы.

Недавно писали, что правительство Литвы выделило дополнительно 187,7 млн евро на оборону: эти средства планируют использовать на авансовые платежи за оружие, в частности за инженерные боевые машины пехоты и зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS.