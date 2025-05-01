В уряді ще сподіваються, що до липня відкриють перший кластер у переговорах з ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що до кінця польського головування в ЄС вдасться відкрити принаймні один кластер у переговорах про вступ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанішина сказала в інтервʼю, показаному в ефірі телемарафону в четвер.

Під час візиту до Будапешта віцепремʼєрка нагадала про публічно підтверджену Єврокомісією домовленість, що "протягом цього року ми відкриємо всі переговорні кластери".

"Велика робота була пророблена Європейською комісією, польським головуванням. На жаль, не вдалося розблокувати цей процес. Але делегація України працює сьогодні тут (у Будапешті. – Ред.)", – додала вона.

Стефанішина висловила впевненість, що польське головування все ще може завершитися відкриттям як мінімум частини переговорних розділів".

Піврічне головування Польщі в Раді ЄС, нагадаємо, завершиться у червні 2025 року.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето. Останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС.

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.