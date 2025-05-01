В правительстве еще надеются, что до июля откроют первый кластер в переговорах с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что до конца польского председательства в ЕС удастся открыть хотя бы один кластер в переговорах о вступлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанишина сказала в интервью, показанном в эфире телемарафона в четверг.

Во время визита в Будапешт вице-премьер напомнила о публично подтвержденной Еврокомиссией договоренности, что "в течение этого года мы откроем все переговорные кластеры".

"Большая работа была проделана Европейской комиссией, польским председательством. К сожалению, не удалось разблокировать этот процесс. Но делегация Украины работает сегодня здесь (в Будапеште. – Ред.)", – добавила она.

Стефанишина выразила уверенность, что польское председательство все еще может завершиться открытием как минимум части переговорных разделов".

Полугодовое председательство Польши в Совете ЕС, напомним, завершится в июне 2025 года.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути помешало венгерское вето. В последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС.

По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.