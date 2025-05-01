Стефанішина поговорила з Кос, яка допустила розділення України й Молдови на шляху до ЄС

Віцепремʼєрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісарка з розширення Марта Кос 1 травня провели телефонну розмову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це обоє посадовиць написали на Х.

Стефанішина зазначила, що розмова з Кос стосувалась "наступних кроків у підготовці до відкриття першого кластера" у переговорах про вступ України до ЄС.

"Я підтвердила нашу готовність співпрацювати з державами-членами для вирішення всіх питань, що залишилися", – додала вона, ймовірно, маючи на увазі переговори з Угорщиною щодо прав нацменшин.

Також віцепремʼєрка анонсувала зустріч із Кос у Брюсселі.

Сама ж Кос сказала, що під час "продуктивної розмови" підтвердила підтримку з боку Єврокомісії якнайшвидшого відкриття першого перевогорного кластера одночасно для України та Молдови.

"Україна досягла значного прогресу в реформах, і Європейська комісія надала чітку позитивну рекомендацію Раді ЄС про відкриття Кластеру 1", – зазначила єврокомісарка.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето. Останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС.

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.