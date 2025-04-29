Україна домовилась про консультації з Угорщиною, щоб розблокувати свій рух в ЄС

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились розпочати регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепремʼєр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина розповіла, що з 12 травня "на регулярній основі будуть працювати команди, які сьогодні були присутні в Будапешті, з української і угорської сторін".

Переговорні групи працюватимуть "до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань у межах тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", додала віцепремʼєрка.

"Ми очікуємо попрацювати впродовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони і вже 12 травня розраховуємо на те, що матимемо проміжні результати", – сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що під час переговорів у Будапешті у вівторок українська делегація не почула жодних радикальних заяв чи негативних висловлювань від угорської сторони.

Як відомо, Угорщина створила низку перешкод на шляху до членства України в ЄС, фактично заблокувавши переговори про вступ. Будапешт навіть організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – прем’єр-міністр Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Нещодавно джерела "Європейської правди" повідомляли, що якщо Угорщина продовжуватиме блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова, яка розпочала перемовини одночасно і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), може зробити це раніше.

В ЄС підтвердили, що розглядають можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України, на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.