ЄС підтвердив, що може розділити Україну і Молдову на шляху до членства

Європейський Союз розглядає можливість продовження процесу вступу Республіки Молдова, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Про це в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє "Європейська правда".

Кос сказала, що "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають бути прийняті кілька рішень щодо розширення.

Її заява пролунала на тлі того, як Угорщина блокує просування перемовин про вступ України.

"Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою", – зазначила єврокомісарка.

Вона додала, що лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Молдова та Україна до цього часу разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.

Минулого року 27 держав-членів ЄС дали "зелене світло" на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатками, але жодного розділу переговорів ще не відкрито.

Переговори з Україною заблоковані Угорщиною, яка створила низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.

За її словами, "якщо ми не матимемо жодної нової держави-члена під час поточного мандату Європейської комісії", це буде вважатися "провалом".

"Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент", – сказала єврокомісарка.

Кос висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України. Будапешт навіть організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

"Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною", – зазначила Кос.

За її словами, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, і Україна готова виконати їх усі.

"Але для Угорщини цього недостатньо", – резюмувала Кос.

Нещодавно джерела "Європейської правди" повідомляли, що якщо Угорщина продовжуватиме блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова, яка розпочала перемовини одночасно і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), може зробити це раніше.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на найшвидший темп вступу до Європейського Союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС.

У Єврокомісії також заявили, що процес скринінгу у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.