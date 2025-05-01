Глава Мінкульту Словаччини похизувалась зустріччю з пропутінською співачкою Нетребко

Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова розповіла про захоплення зустріччю з пропутінською оперною співачкою Анною Нетребко, яка напередодні виступила у Братиславі.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Шимковічова подякувала Нетребко за "чудовий культурний відпочинок" та розкритикувала людей, які протестували біля Національного театру Словаччини через виступ пропутінської сопрано.

"Ця невихована юрба лише показала, що поступово втрачає силу і викриває себе. Вони довели, що їм не йдеться про культуру, а про нав'язування свого за будь-яку, насправді будь-яку ціну", – додала вона.

За словами Шимковічової, їй вдалось особисто поговорити з Нетребко і подякувати їй.

"Вона, як прекрасна і талановита жінка, сказала мені, що ми, жінки, часто можемо бути сильнішими за багатьох чоловіків. Я з цим згодна і додаю, що вчорашній вечір надав мені величезну силу і енергію для подальшої роботи", – підсумувала міністерка.

Анна Нетребко тривалий час живе в Австрії та має австрійське громадянство, але в минулому вона підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів.

Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.