Министр культуры Словакии Мартина Шимковичёва рассказала о встрече с пропутинской оперной певицей Анной Нетребко, которая накануне выступила в Братиславе.

Об этом она написала в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Шимковичова поблагодарила Нетребко за "замечательный культурный отдых" и раскритиковала людей, которые протестовали у Национального театра Словакии из-за выступления пропутинской сопрано.

"Эта невоспитанная толпа только показала, что постепенно теряет силу и разоблачает себя. Они доказали, что им не важна культура, а навязывание своего во что бы то ни стало, на самом деле во что бы то ни стало", – добавила она.

По словам Шимкович, ей удалось лично поговорить с Нетребко и поблагодарить ее.

"Она, как прекрасная и талантливая женщина, сказала мне, что мы, женщины, часто можем быть сильнее многих мужчин. Я с этим согласна и добавляю, что вчерашний вечер придал мне огромную силу и энергию для дальнейшей работы", – подытожила министр.

Анна Нетребко долгое время живет в Австрии и имеет австрийское гражданство, но в прошлом она поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов.

Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборационисту Олегу Царьову.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз в своей жизни.