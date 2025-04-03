Пропутінська співачка Нетребко виступить у Лондоні

Російська сопрано Анна Нетребко, яка була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах у Росії, виступить на сцені лондонського Королівського оперного театру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

53-річна Нетребко братиме участь у постановці "Тоски" Пуччіні у вересні 2025 року, уперше за останні шість років повернувшись на сцену лондонського театру.

Новий музичний директор Королівського оперного театру Якуб Груша сказав, що запросив Нетребко до Лондона, тому що оперний театр повинен бути "пов'язаний з найкращими співаками".

"Вона засудила війну, і у мене немає причин не сприймати її заяву серйозно", – сказав Груша.

Анна Нетребко тривалий час живе в Австрії та має австрійське громадянство, але в минулому вона підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів.

Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Минулого місяця посол України в Будапешті Федір Шандор закликав Угорську державну оперу скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.

Однак керівник театру Сильвестр Оковач відмовився це робити та жорстко відповів на звернення українського дипломата.