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Пропутінську оперну співачку звільнили з Метрополітен-опера

П'ятниця, 4 березня 2022, 01:18

Відоме російське сопрано Анна Нетребко, яка відмовилася публічно відмежуватися від президента РФ Владіміра Путіна,більше не виступатиме в Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це говориться в заяві оперного театру.

"Це велика художня втрата для Met і для опери. Анна — одна з найвидатніших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було", - стверджує генеральний менеджер театру Пітер Гелб. "".

Навесні Нетребко мала виступити в "Турандот" Пуччіні, а наступного сезону – у "Дон Карлос" Верді.

Тепер у "Турандот" її замінить українська співачка Людмила Монастирська. Про  а про заміну в "Доні Карлосі" буде оголошено пізніше.

Нетребко, хоча й виступила з критикою війни, але публічно не коментувала дії Путіна.

При цьому вона відома як прихильниця "донецьких республік". У 2014 році Нетребко зробила велику пожертву на оперний театр у Донецьку, а після того – сфотографувалася із "прапором Новоросії".

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