Трамп впевнений, що тарифи зроблять США "дуже багатими"
Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час його другого терміну вже досягнуто "дуже багато чудових речей", зокрема впровадження тарифів, які, за його словами, є "прекрасною річчю" для США.
Про це він заявив у четвер, 1 травня, пише "Європейська правда".
Трамп наголосив, що впроваджені ним тарифи зроблять США "дуже багатими". Він також висловив впевненість у тому, що за час його другого терміну вже досягнуто "дуже багато чудових речей".
"Ми зможемо виплачувати борги, і дуже суттєво знизимо ваші податки, бо надходитиме величезна кількість коштів", – заявив Трамп.
Він також повідомив, що вже готується новий пакет податкових скорочень, який він назвав "великою прекрасною угодою".
Президент США запровадив 25-відсоткові тарифи проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.
Він також нещодавно запровадив 10-відсотковий базовий тариф майже на весь імпорт і оголосив ще вищі мита для багатьох країн – хоча більшість з них наразі перебувають на паузі, за винятком Китаю, який наразі обкладається 145-відсотковим митом.
24 квітня коаліція з 12 штатів США подала позов проти адміністрації Трампа через оголошені ним "незаконні мита".
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