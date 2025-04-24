12 штатів судяться з адміністрацією Трампа через "незаконні мита"

Коаліція з 12 штатів США подала в середу позов проти адміністрації президента Дональда Трампа через оголошені ним "незаконні мита".

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Штати вимагають судового рішення, яке заборонить президенту Трампу вводити мита, стверджуючи, що він не має таких повноважень.

"Конгрес не надав президенту повноважень вводити ці мита, а тому адміністрація порушила закон, ввівши їх через виконавчі накази, публікації в соціальних мережах та розпорядження відомств", – йдеться в заяві офісу генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

"Його мита є незаконними, і якщо їх не зупинити, вони призведуть до зростання інфляції, безробіття та економічного збитку", – заявила Джеймс.

Генеральні прокурори Аризони, Колорадо, Коннектикуту, Делаверу, Іллінойсу, Мену, Міннесоти, Невади, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Орегону та Вермонту подали позов, щоб мита можна було заблокувати у судовому порядку.

"Необдумані мита президента Трампа різко підвищили витрати споживачів і спричинили економічний хаос у всій країні", – заявила у середу губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.

Президент США запровадив 25-відсоткові тарифи проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.

Він також нещодавно запровадив 10-відсотковий базовий тариф майже на весь імпорт і оголосив ще вищі мита для багатьох країн – хоча більшість з них наразі перебувають на паузі, за винятком Китаю, який наразі обкладається 145-відсотковим митом.