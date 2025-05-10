Рубіо та новий глава МЗС Німеччини обговорили завершення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем обговорив шляхи завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Державний департамент США, пише "Європейська правда".

Зазначимо, це була перша телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств США та Німеччини після призначення Вадефуля.

У Держдепі США зазначили, що Рубіо та Вадефуль поспілкувалися щодо спільних пріоритетів, зокрема – щодо завершення війни в Україні та необхідність збільшення оборонних видатків з боку європейських країн.

Зазначимо, 9 травня Вадефуль прибув в до Львова зі своїм першим візитом на неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також сказав, що планує відвідати Україну найближчим часом.

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