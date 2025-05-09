Очільник МЗС в новому уряді Німеччини прибув в Україну

Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну зі своїм першим візитом.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вадефуль прибув до Львова, де 9 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Ще ввечері 8 травня він опублікував у своєму X коротке відео про те, що приїхав в Україну.

Guten Abend aus Lwiw🇺🇦. pic.twitter.com/1Y9rObTvbs – Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 8, 2025

У коментарях журналістам міністр запевнив, що Німеччина продовжить залишатися серед країн, які найбільше підтримують Україну, і "чітко покаже це найближчими днями".

Очільник МЗС Німеччини зазначив, що поцікавиться, якими є актуальні потреби України.

"Ми продовжимо робити те, що необхідно, і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, доки Росія зрозуміє, що ця війна має закінчитись, що їм потрібно сідати за стіл переговорів і що потрібно (…) дотримуватися припинення вогню", – сказав Вадефуль.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також сказав, що планує відвідати Україну найближчим часом.

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