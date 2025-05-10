Рубио и новый глава МИД Германии обсудили завершение войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с новоназначенным министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем обсудил пути завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

Отметим, что это был первый телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств США и Германии после назначения Вадефуля.

В Госдепе США отметили, что Рубио и Вадефуль пообщались по общим приоритетам, в частности – по завершению войны в Украине и необходимости увеличения оборонных расходов со стороны европейских стран.

Отметим, 9 мая Вадефуль прибыл во Львов со своим первым визитом на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц также сказал, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

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