Макрон назвав три ключові теми, які визначають мету візиту в Київ представників країн ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон після приїзду до Києва у суботу, 10 травня, окреслив три ключові теми, які визначають мету нинішньої дипломатичної місії.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Макрон прибув 10 травня до Києва із прем’єрами Польщі та Британії – Дональдом Туском та Кіром Стармером, а також німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

"Повернувшись до Києва, мої перші думки – про український народ. Більше трьох років ви демонструєте надзвичайну мужність у своєму опорі", – написав він.

Він окреслив три ключові теми, які визначають мету нинішньої дипломатичної місії

Перше – це мир, який, за словами Макрона, починається з повного і беззастережного припинення вогню.

"Це пропозиція, яку ми висуваємо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, висуває умови, грає на час і продовжує свою війну агресії", – нагадав він.

Президент Франції наголосив – якщо Москва продовжуватиме блокувати прогрес, ЄС посилить тиск у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Друге – це суверенітет.

"Мирні угоди, які мають бути укладені, повинні гарантувати її безпеку. Саме над цим ми працювали під час зустрічей у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві", – зазначив він.

Третє, за словами французького президента – це майбутнє.

"Україна бореться за свій народ, але також за європейську ідею, в яку ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча і європейська Україна – ось наш горизонт", – підсумував він.

Раніше у пʼятницю, 9 травня, Володимир Зеленський оголосив про "зустрічі" учасників "коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

Макрон пізніше підтвердив свою участь у зустрічі.

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".