Макрон назвал три ключевые темы, определяющие цель визита в Киев представителей стран ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия в Киев в субботу, 10 мая, обозначил три ключевые темы, определяющие цель нынешней дипломатической миссии.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Макрон прибыл 10 мая в Киев с премьерами Польши и Великобритании – Дональдом Туском и Киром Стармером, а также немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

"Вернувшись в Киев, мои первые мысли – об украинском народе. Более трех лет вы демонстрируете необычайное мужество в своем сопротивлении", – написал он.

Он обозначил три ключевые темы, которые определяют цель нынешней дипломатической миссии

Первое – это мир, который, по словам Макрона, начинается с полного и безоговорочного прекращения огня.

"Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же медлит, выдвигает условия, играет на время и продолжает свою войну агрессии", – напомнил он.

Президент Франции подчеркнул – если Москва будет продолжать блокировать прогресс, ЕС усилит давление в тесной координации с Соединенными Штатами.

Второе – это суверенитет.

"Мирные соглашения, которые должны быть заключены, должны гарантировать ее безопасность. Именно над этим мы работали во время встреч в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве", – отметил он.

Третье, по словам французского президента, – это будущее.

"Украина борется за свой народ, но также за европейскую идею, в которую мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – вот наш горизонт", – подытожил он.

Ранее в пятницу, 9 мая, Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь.

Макрон позже подтвердил свое участие во встрече.

Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".

Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".