Єврокомісар з оборони вважає, що РФ не зможе досягти "якихось великих перемог"

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що війна сильно змінилася, й наразі не виглядає так, наче Росія зможе досягти "якихось великих перемог".

Про це він сказав у інтерв’ю Суспільному, пише "Європейська правда".

Кубілюс заявив, що якщо подивитися на лінію фронту, виглядає так, що росіяни не можуть досягти якихось великих перемог.

"Війна сильно змінилася. Зараз найбільшу роль відіграють БПЛА. Це те, що не дає можливості стороні, яка – як Росія – має більше ресурсів, суттєво посунути лінію фронту", – зазначив він.

За словами єврокомісара, варто розуміти – Росія не така сильна, як заявляє. Він стверджує, що саме тому вони залучають північнокорейських солдатів, а також залежні від іранських технологій.

"Я досить оптимістично дивлюся в майбутнє – Україна може утримати позиції на лінії фронту, Захід може збільшити підтримку. І це може принести результат, який дозволить побачити перспективу справедливого миру", – впевнений Кубілюс.

Також він наголосив, що Україна заслуговує на справедливий мир.

"Він може бути встановлений лише через силу з українського боку. На Росію ж мають тиснути – і американці, і Європа. Я хотів би, щоб американська стратегія принесла плоди. Але поки не бачу, що Путін готовий погодитися на переговори про припинення вогню", – додав Кубілюс.

Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

А 9 травня розвідники зазначили, що у квітні 2025 року темпи територіального просування Росії в Україні значно знизилися порівняно з попереднім роком.