Розвідка Британії проаналізувала просування Росії у квітні

У квітні 2025 року темпи територіального просування Росії в Україні значно знизилися порівняно з попереднім роком.

Про це йдеться у аналізі розвідки Великої Британії від 9 травня, пише "Європейська правда".

У розвідці зазначили, що російські Сухопутні війська ймовірно захопили близько 200 квадратних кілометрів української території, що становить в середньому 6 квадратних кілометрів на день.

Це незначне зростання порівняно з березневим показником, коли Росія захопила 150 квадратних кілометрів, що стало найнижчим результатом з червня 2024 року, пишуть у розвідці Британії.

Фото: Розвідка Великої Британії

Також британці звернули увагу на те, що протягом квітня російські Сухопутні війська здійснили тактичні здобутки навколо Покровська.

"Ймовірно, Покровськ залишався пріоритетним напрямком для Росії в її кампанії, однак з кінця 2024 року вона не змогла зробити суттєвих просувань навколо цього міста", – йдеться в аналізі.

Скриншот: DeepState

Окрім цього, у розвідці Британії зазначили, що поки Росія проводить святкування дня перемоги 9 травня, українські війська "продовжують обмежені бойові операції на території Росії в Курській області", що стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська проводять операції на території Росії.

Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Також у розвідці Великої Британії заявили, що різке зниження цін на нафту ставить під загрозу здатність Росії профінансувати запланований бюджет на 2025 рік.