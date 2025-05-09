Розвідка Британії проаналізувала просування Росії у квітні
Новини — П'ятниця, 9 травня 2025, 16:48 —
У квітні 2025 року темпи територіального просування Росії в Україні значно знизилися порівняно з попереднім роком.
Про це йдеться у аналізі розвідки Великої Британії від 9 травня, пише "Європейська правда".
У розвідці зазначили, що російські Сухопутні війська ймовірно захопили близько 200 квадратних кілометрів української території, що становить в середньому 6 квадратних кілометрів на день.
Це незначне зростання порівняно з березневим показником, коли Росія захопила 150 квадратних кілометрів, що стало найнижчим результатом з червня 2024 року, пишуть у розвідці Британії.
Також британці звернули увагу на те, що протягом квітня російські Сухопутні війська здійснили тактичні здобутки навколо Покровська.
"Ймовірно, Покровськ залишався пріоритетним напрямком для Росії в її кампанії, однак з кінця 2024 року вона не змогла зробити суттєвих просувань навколо цього міста", – йдеться в аналізі.
Окрім цього, у розвідці Британії зазначили, що поки Росія проводить святкування дня перемоги 9 травня, українські війська "продовжують обмежені бойові операції на території Росії в Курській області", що стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська проводять операції на території Росії.
Раніше британська розвідка припустила, що РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.
Також у розвідці Великої Британії заявили, що різке зниження цін на нафту ставить під загрозу здатність Росії профінансувати запланований бюджет на 2025 рік.