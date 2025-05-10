Еврокомиссар по обороне считает, что РФ не сможет добиться "каких-либо крупных побед"

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что война сильно изменилась и сейчас не выглядит так, будто Россия сможет достичь "каких-то больших побед".

Об этом он сказал в интервью Суспільному, пишет "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что если посмотреть на линию фронта, то создается впечатление, что россияне не могут достичь каких-то больших побед.

"Война сильно изменилась. Сейчас наибольшую роль играют БПЛА. Это то, что не дает возможности стороне, которая, как Россия, имеет больше ресурсов, существенно сдвинуть линию фронта", – отметил он.

По словам еврокомиссара, стоит понимать – Россия не так сильна, как заявляет. Он утверждает, что именно поэтому они привлекают северокорейских солдат, а также зависимы от иранских технологий.

"Я достаточно оптимистично смотрю в будущее – Украина может удержать позиции на линии фронта, Запад может увеличить поддержку. И это может принести результат, который позволит увидеть перспективу справедливого мира", – уверен Кубилюс.

Также он подчеркнул, что Украина заслуживает справедливого мира.

"Он может быть установлен только силой с украинской стороны. На Россию же должны давить – и американцы, и Европа. Я хотел бы, чтобы американская стратегия принесла плоды. Но пока не вижу, что Путин готов согласиться на переговоры о прекращении огня", – добавил Кубилюс.

Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

А 9 мая разведчики отметили, что в апреле 2025 года темпы территориального продвижения России в Украине значительно снизились по сравнению с предыдущим годом.