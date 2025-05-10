Новий очільник МЗС Німеччини хоче посилити безпеку в Балтійському регіоні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче посилити безпеку у регіоні Балтійського моря, адже вважає, що ситуація там хитка.

Про це він сказав у інтерв'ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung, пише "Європейська правда".

На думку очільника німецького МЗС, до цього часу Балтійський регіон отримував "занадто мало суспільної уваги".

"Ситуація там нестабільна, це очевидно. Я вважаю, що весь Балтійський регіон досі отримував занадто мало уваги з боку громадськості, і я хотів би приділити йому більше уваги під час свого перебування на посаді", – вважає він.

Також він бачить різні ознаки зростання небезпеки: знищення кабелів для передачі даних, демонтаж прикордонних буїв, порушення повітряного простору ЄС і НАТО російськими літаками, а також агресивна поведінка російського флоту.

"Тому очевидно, що ми тут, на півночі, живемо в небезпечній зоні", – сказав він.

У цьому контексті нагадаємо, що на початку квітня стало відомо про затримання танкера Kiwala з російського "тіньового флоту" в естонських територіальних водах. Транспортна влада Естонії виявила на ньому близько 40 порушень.

Очільник МЗС Естонії зазначив, що затримання танкера доводить, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають навколишнє середовище і безпеку на морі.

14 квітня президент Естонії Алар Каріс схвалив поправки до законів про організацію Сил оборони та економічну зону, спрямовані на зміцнення безпеки судноплавства в морській зоні країни.