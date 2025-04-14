Військовим Естонії дозволили діяти проти підозрілих іноземних суден

Президент Естонії Алар Каріс 14 квітня схвалив поправки до законів про організацію Сил оборони та економічну зону, спрямовані на зміцнення безпеки судноплавства в морській зоні країни.

Відповідне повідомлення поширила пресслужба глави Естонії, пише "Європейська правда".

Поправки до Закону про організацію Сил оборони і Закону про економічну зону були схвалені парламентом країни минулого тижня.

Вони дають військовим право реагувати в морській зоні Естонії на загрози інфраструктурі, що забезпечує надання життєво важливої послуги, об'єктам державної оборони, портам та іншим спорудам або обладнанню.

Наразі завдання Сил оборони Естонії насамперед пов'язані з охороною державного кордону. Водночас вони раніше підтверджували готовність і до більш рішучих заходів у разі потреби.

Минулого тижня стало відомо про затримання танкера Kiwala з російського "тіньового флоту" в естонських територіальних водах. Транспортна влада Естонії виявила на ньому близько 40 порушень.

Очільник МЗС Естонії зазначив, що затримання танкера доводить, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають навколишнє середовище і безпеку на морі.