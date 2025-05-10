Новый глава МИД Германии хочет усилить безопасность в Балтийском регионе

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль хочет усилить безопасность в регионе Балтийского моря, поскольку считает, что ситуация там нестабильна.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, пишет "Европейская правда".

По мнению главы немецкого МИД, до сих пор Балтийский регион получал "слишком мало общественного внимания".

"Ситуация там нестабильная, это очевидно. Я считаю, что весь Балтийский регион до сих пор получал слишком мало внимания со стороны общественности, и я хотел бы уделить ему больше внимания во время своего пребывания в должности", – считает он.

Также он видит различные признаки роста опасности: уничтожение кабелей для передачи данных, демонтаж пограничных буев, нарушение воздушного пространства ЕС и НАТО российскими самолетами, а также агрессивное поведение российского флота.

"Поэтому очевидно, что мы здесь, на севере, живем в опасной зоне", – сказал он.

В этом контексте напомним, что в начале апреля стало известно о задержании танкера Kiwala из российского "теневого флота" в эстонских территориальных водах. Транспортные власти Эстонии обнаружили на нем около 40 нарушений.

Глава МИД Эстонии отметил, что задержание танкера доказывает, что скоординированные шаги союзных стран, омывающих Балтийское море, работают, а также защищают окружающую среду и безопасность на море.

14 апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, направленные на укрепление безопасности судоходства в морской зоне страны.