Лідери чотирьох країн закликали Росію до 30-денного припинення вогню

Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі виступили зі спільним закликом до Росії погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню та запевнили у збільшенні підтримки України.

Спільна заява чотирьох лідерів опублікована на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Президент Франції Емманюеаль Макрон, прем’єри Польщі та Британії – Дональд Туск і Кур Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступлять 10 травня у Києві зі спільним закликом до Росії погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню та запевнили у збільшенні підтримки України.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку закликів президента Трампа до укладення мирної угоди і закликаємо Росію припинити перешкоджати зусиллям, спрямованим на забезпечення тривалого миру", – йдеться у спільній заяві.

Лідери чотирьох європейських країн пазом із США закликають Росію "погодитися на повне і беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і тривалий мир".

Вони наголосили на готовності "підтримати мирні переговори якомога швидше, обговорити технічні аспекти припинення вогню і підготуватися до укладення повного мирного угоди".

Також у заяві йдеться, що ці країни продовжать посилювати підтримку України.

"Доки Росія не погодиться на тривале припинення вогню, ми будемо посилювати тиск на російську військову машину", – додали вони.

Як відомо, європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі "коаліції рішучих".

Під час візиту лідери країн віддали шану загиблим захисникам і жертвам російської війни на Майдані, де українці встановили прапори на згадку про загиблих.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".