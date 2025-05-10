Лидеры четырех стран призвали Россию к 30-дневному прекращению огня

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным призывом к России согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня и заверили в увеличении поддержки Украины.

Совместное заявление четырех лидеров опубликовано на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кур Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц выступят 10 мая в Киеве с совместным призывом к России согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня и заверили в увеличении поддержки Украины.

"Мы подтверждаем нашу поддержку призывов президента Трампа к заключению мирного соглашения и призываем Россию прекратить препятствовать усилиям, направленным на обеспечение прочного мира", – говорится в совместном заявлении.

Лидеры четырех европейских стран вместе с США призывают Россию "согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире".

Они подчеркнули готовность "поддержать мирные переговоры как можно скорее, обсудить технические аспекты прекращения огня и подготовиться к заключению полного мирного соглашения".

Также в заявлении говорится, что эти страны продолжат усиливать поддержку Украины.

"Пока Россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на российскую военную машину", – добавили они.

Как известно, европейские лидеры прибыли сегодня в Киев для участия во встрече „коалиции решительных".

Во время визита лидеры странотдали дань уважения погибшим защитникам и жертвам российской войны на Майдане, где украинцы установили флаги в память о погибших.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего „прекращения огня".