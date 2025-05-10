Європейські лідери та Зеленський вшанували пам’ять загиблих воїнів у Києві

Президент Володимир Зеленський разом із представниками чотирьох країн вшанували у Києві пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Офіс президента.

У суботу, 10 травня, Зеленський, його французький візаві Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі – Кір Стармер і Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на майдані Незалежності в Києві вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Фото: ОП

Фото: ОП

Як відомо, європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі "коаліції рішучих".

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".