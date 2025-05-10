ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа от перемирия

На саммите коалиции решительных в Киеве достигли договоренности о том, чтобы использовать угрозу новыми санкциями в качестве инструмента, который должен заставить Россию согласиться на перемирие.

Об этом заявили участники саммита коалиции, который состоялся в субботу в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Лидеры Украины, объявившие о договоренности относительно санкций, отметили, что этот элемент синхронизирован также с американской стороной.

"Если Россия откажется от безусловного и полного прекращения огня, должны быть применены санкции – усиленные санкции против ее энергетического сектора и банковской системы", – объявил эту договоренность президент Владимир Зеленский

"Если Россия легкомысленно отнесется к этому предложению (о прекращении огня на 30 дней), ее встретит волна новых санкций, подтвердил эту договоренность премьер Польши Дональд Туск.

Польский лидер также подчеркнул, что ключевым элементом для эффективности этого подхода является согласованность с США

"Для нас самым важным является то, чтобы решение о готовности интенсифицировать санкции поддержали все без исключения – и коалиция решительных, и США", – добавил Туск. Как сообщалось, в субботу представители "коалиции решительных" и Зеленский совместно пообщались с Трампом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдельно подчеркнул договоренность о том, чтобы усиление санкций произошло также в случае, если Россия впоследствии нарушит договоренность о прекращении огня. "В случае нарушения перемирия мы согласились, что будут массированные санкции. Они уже сейчас будут готовиться и координироваться между американцами и европейцами", – заявил Макрон.

Ранее президент Еврокомиссии обещала, что Фон дер Ляйен: ЕС введет санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня

Президент Европейской комиссии Урсула заявляла, что Европейский Союз готов ввести жесткие санкции против России в случае нарушения режима прекращения огня.

В субботу в Киев прибыли представители стран ЕС, среди них Мерц, для участия в саммите коалиции решительных.