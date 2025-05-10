Представники "коаліції рішучих" та Зеленський поспілкувалися із Трампом

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що 10 травня після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві всі п’ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер – провели продуктивну телефонну розмову з Трампом щодо мирних зусиль.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", – наголосив український міністр.

За його словами, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг – тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Як відомо, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Британії закликали Росію до 30-денного припинення вогню у заяві, оприлюдненій перед прибуттям чотирьох лідерів до Києва.

Трамп після розмови із Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

Нещодавно Reuters писало, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Агентство стверджувало, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.