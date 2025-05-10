Зеленський – про розмову з Трампом: Україна готова до зустрічей у будь-якому форматі

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову лідерів країн коаліції рішучих з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Він подякував Трампу за хорошу, позитивну і конкретну розмову.

"Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії", – розповів Зеленський і нагадав, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати.

"Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі", – заявив він.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга в дописі зазначив, що після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п'ятеро лідерів – Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер – провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.