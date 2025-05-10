Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре лидеров стран коалиции решительных с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Он поблагодарил Трампа за хорошую, позитивную и конкретную беседу.

"Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня нужно минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России", – рассказал Зеленский и напомнил, что это предложение в силе еще от переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали Соединенные Штаты.

"Когда будет прекращение огня, будет и лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате", – заявил он.

Ранее глава МИД Андрей Сибига в заметке отметил, что после встречи Коалиции желающих в Киеве все пятеро лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели конструктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.