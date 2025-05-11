Угорщина скасувала заплановані переговори з Україною щодо нацменшин

Угорщина відклала заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо нацменшин, які мали стати початком регулярних переговорів.

Про це оголосило Міністерство юстиції України, повідомляє "Європейська правда".

У Мін’юсті нагадали, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини.

Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня, додали у відомстві.

"Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація", – йдеться у повідомленні.

Скасування консультацій відбулось на тлі нового загострення в українсько-угорських відносинах, яке почалось після того, як Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Згодом Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також стало відомо, що у Будапешті затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.