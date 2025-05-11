Венгрия отменила запланированные переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Венгрия отложила запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией по нацменьшинствам, которые должны были стать началом регулярных переговоров.

Об этом объявило Министерство юстиции Украины, сообщает "Европейская правда".

В Минюсте напомнили, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии.

Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая, добавили в ведомстве.

"Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация", – говорится в сообщении.

Отмена консультаций состоялась на фоне нового обострения в украинско-венгерских отношениях, которое началось после того, как Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность на Закарпатье – в частности "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Впоследствии Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также стало известно, что в Будапеште задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.