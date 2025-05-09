Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Про це заявив очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 9 травня, Україна вислала двох угорських дипломатів у відповідь на дії країни: вони мають залишити Україну протягом 48 годин.

"Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту", – заявив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Україна діє у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та національних інтересів

Як відомо, у пʼятницю Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Також угорська влада стверджує, що заява України про викриття розвідувальної мережі Угорщини на своїй території свідчить про співпрацю Києва та опозиційної партії "Тиса".