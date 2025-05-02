В уряді очікують 12 травня побачити, чи вдасться зняти вето Угорщини на рух Києва в ЄС

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що новий раунд переговорів з Угорщиною 12 травня вкаже на можливість подальшого компромісу або його відсутність.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 2 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

29 квітня українська сторона прибула до Будапешта для переговорів, аби домовитись про зняття заперечень Угорщини.

За словами Стефанішиної, Київ передав свої пропозиції для виконання угорських вимог у сфері прав меншин.

Пропозиції стосувались, серед іншого, освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроєкту про профтехосвіту та законодавства щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини.

"Можу підтвердити, що 12 травня в Ужгороді відбудуться переговори української і угорської делегації на основі 11 пунктів. За результатами цих переговорів я точно зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація", – підкреслила віцепремʼєрка.

Вона також пообіцяла, що Україна "зробить все можливе і неможливе" для того, аби зняти угорське вето.

Як повідомлялось, за підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.