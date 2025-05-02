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В уряді очікують 12 травня побачити, чи вдасться зняти вето Угорщини на рух Києва в ЄС

Новини — П'ятниця, 2 травня 2025, 17:51 — Олег Павлюк

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що новий раунд переговорів з Угорщиною 12 травня вкаже на можливість подальшого компромісу або його відсутність.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 2 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

29 квітня українська сторона прибула до Будапешта для переговорів, аби домовитись про зняття заперечень Угорщини.

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За словами Стефанішиної, Київ передав свої пропозиції для виконання угорських вимог у сфері прав меншин.

Пропозиції стосувались, серед іншого, освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроєкту про профтехосвіту та законодавства щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини.

"Можу підтвердити, що 12 травня в Ужгороді відбудуться переговори української і угорської делегації на основі 11 пунктів. За результатами цих переговорів я точно зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація", – підкреслила віцепремʼєрка.

Вона також пообіцяла, що Україна "зробить все можливе і неможливе" для того, аби зняти угорське вето.

Як повідомлялось, за підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

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Стефанішина Угорщина Вступ до ЄС
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