У Мадриді тисячі людей вимагали відставки уряду і дострокових виборів

В іспанській столиці Мадриді напередодні відбувся багатотисячний мітинг з вимогами відставки уряду Педро Санчеса і проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Організаторами акції виступили близько ста асоціацій. За їхніми підрахунками, на протест вийшло 200 тисяч осіб, при цьому офіційна влада нарахувала 25 тисяч учасників.

El Pais

"Погіршення якості державних послуг, зупинка поїздів і вимкнення електрики, як у країнах третього світу, символізують стан розкладання нашої країни", – заявив Фернандо Гарсія-Капело, член однієї з організацій.

Учасники протесту вигукувала гасла: "Зрадник, йди у відставку!", "Педро Санчес, с*чий син!" або "Хай живе свобода!".

Учасники акції стверджували, що нещодавній блекаут, який накрив Іспанію, не стало "поворотним моментом" у їхніх протестах.

Водночас вони назвали відключення електрики "ще одним фактором", який посилює образ "бананової республіки", що, на їхню думку, просуває Санчес.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".