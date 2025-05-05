В Іспанії внаслідок крадіжки кабелю тисячі пасажирів зіткнулись із затримками поїздів

Тисячі залізничних пасажирів в Іспанії зіткнулися із затримками після того, як у чотирьох місцях викрали кабель, який використовується в системі сигналізації на високошвидкісній лінії між Мадридом і Севільєю.

Про це повідомили у понеділок, 5 травня, іспанські залізничні служби, передає агентство AP, пише "Європейська правда".

Як повідомили іспанські залізничні служби, крадіжка, що сталася пізно ввечері в неділю, 4 травня, зачепила десятки поїздів, які курсували між Мадридом і Андалусією.

Інфраструктурна компанія Іспанії ADIF повідомила, що очікує відновлення руху швидкісних поїздів між Мадридом і містами на півдні (Севілья, Малага, Гранада) близько 09:30 ранку.

Внаслідок інциденту натовпи подорожувальників скупчилися на вокзалі Аточа в Мадриді

ADIF уточнила, що крадіжка кабелю відбулася у чотирьох точках високошвидкісної лінії в провінції Толедо в центральній Іспанії.

Звернемо увагу, інцидент стався за кілька днів після того, як Іспанію сколихнув масштабний блекаут.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".