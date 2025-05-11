В Мадриде тысячи людей требовали отставки правительства и досрочных выборов

В испанской столице Мадриде накануне состоялся многотысячный митинг с требованиями отставки правительства Педро Санчеса и проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Организаторами акции выступили около ста ассоциаций. По их подсчетам, на протест вышло 200 тысяч человек, при этом официальные власти насчитали 25 тысяч участников.

El Pais

"Ухудшение качества государственных услуг, остановка поездов и отключение электричества, как в странах третьего мира, символизируют состояние разложения нашей страны", – заявил Фернандо Гарсия-Капело, член одной из организаций.

Протестующие выкрикивали лозунги: "Предатель, уходи в отставку!", „Педро Санчес, с*кин сын!" или „Да здравствует свобода!".

Участники акции утверждали, что недавний блэкаут, который накрыл Испанию, не стал "поворотным моментом" в их протестах.

В то же время они назвали отключение электричества "еще одним фактором", который усиливает образ "банановой республики", что, по их мнению, продвигает Санчес.

Подробно о беспрецедентном обесточивании и то, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".