Іран і США відновлюють переговори щодо ядерної програми

Переговірники Ірану і США відновлять у неділю переговори щодо врегулювання суперечок навколо ядерної програми Тегерана, прагнучи домогтися прогресу перед візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Хоча Тегеран і Вашингтон заявили, що надають перевагу дипломатичним засобам для врегулювання багаторічної суперечки, вони, як і раніше, глибоко розходяться щодо низки червоних ліній.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф проведуть четвертий раунд переговорів у Маскаті за посередництва Оману.

Перед відправкою в Маскат Аракчі заявив іранському державному телебаченню, що "Іран має добре відому позицію, засновану на чітких принципах".

Він додав, що група експертів Ірану перебуває в Омані і "буде проконсультована в разі потреби".

Віткофф раніше заявляв, що червона лінія Вашингтона полягає в наступному: "Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, ніякого використання у військових цілях", що вимагає повного демонтажу іранських ядерних об'єктів у Натанзі, Фордоу та Ісфахані.

У відповідь на заяви Віткоффа Аракчі заявив у суботу, що Іран не піде на компроміс у питанні своїх ядерних прав, які включають збагачення урану.

За словами іранських офіційних осіб, Тегеран готовий обговорити деякі обмеження на свою ядерну діяльність в обмін на зняття санкцій, але припинення програми зі збагачення урану або здача запасів збагаченого урану входять до числа "червоних ліній Ірану, які не можуть бути предметом компромісу" в переговорах.

Близький до переговорної групи іранський високопосадовець, заявив, що вимоги США про "нульове збагачення і демонтаж іранських ядерних об'єктів не допоможуть просуванню переговорів".

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Паралельно США посилили санкції проти Тегерана, зокрема його основного джерела доходів – продажу нафти.