Иран и США возобновляют переговоры по ядерной программе

Переговорщики Ирана и США возобновят в воскресенье переговоры по урегулированию споров вокруг ядерной программы Тегерана, стремясь добиться прогресса перед визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Хотя Тегеран и Вашингтон заявили, что предпочитают дипломатические средства для урегулирования многолетнего спора, они по-прежнему глубоко расходятся по ряду красных линий.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф проведут четвертый раунд переговоров в Маскате при посредничестве Омана.

Перед отправкой в Маскат Аракчи заявил иранскому государственному телевидению, что "Иран имеет хорошо известную позицию, основанную на четких принципах".

Он добавил, что группа экспертов Ирана находится в Омане и "будет проконсультирована в случае необходимости".

Уиткофф ранее заявлял, что красная линия Вашингтона заключается в следующем: "Никакого обогащения. Это означает демонтаж, никакого использования в военных целях", что требует полного демонтажа иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордоу и Исфахане.

В ответ на заявления Виткоффа Аракчи заявил в субботу, что Иран не пойдет на компромисс в вопросе своих ядерных прав, которые включают обогащение урана.

По словам иранских официальных лиц, Тегеран готов обсудить некоторые ограничения на свою ядерную деятельность в обмен на снятие санкций, но прекращение программы по обогащению урана или сдача запасов обогащенного урана входят в число "красных линий Ирана, которые не могут быть предметом компромисса" в переговорах.

Близкий к переговорной группе иранский высокопоставленный чиновник, заявил, что требования США о "нулевом обогащении и демонтаже иранских ядерных объектов не помогут продвижению переговоров".

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

Параллельно США усилили санкции против Тегерана, в частности его основного источника доходов – продажи нефти.