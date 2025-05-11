Понад 80% французів хотіли б референдум щодо питань, які їх найбільше турбують

Понад 80% французів підтримали б ідею проведення консультативного референдуму ближчим часом щодо питань, які найбільше турбують суспільство.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням від Elabe на замовлення телеканалу, результати якого опублікували 11 травня, 83% французів схвалюють ідею референдуму щодо питань, які найбільше турбують суспільство – наприклад держборгу і видатків, оподаткування, пенсійної реформи та імміграції.

Дослідження громадської думки провели на тлі чуток, що президент Емманюель Макрон наступного тижня може виступити з ідеєю такого референдуму.

Прем’єр Франсуа Байру на початку травня казав, що в уряді думають про те, щоб винести на референдум план значного реформування держуправління і видатків – на тлі спроб скоротити витрати і зменшити дефіцит бюджету. Міністр внутрішніх справ у свою чергу сказав, що з французами було б доречно проконсультуватись щодо міграційної політики (втім, правники ставлять під сумнів, що це відповідатиме закону).

59% опитаних французів хотіли б проведення референдуму стосовно державного боргу, видатків і оподаткування.

22% віддали б перевагу референдуму щодо пенсійної реформи, 21% – щодо міграційної політики. За цими питаннями дуже велика відмінність настроїв залежно від політичних симпатій. Так, наприклад, 61% виборців ультралівих хотіли б референдум щодо пенсійної реформи, а серед прихильників партії Ле Пен найбільше, 81%, виступають за референдум щодо міграційної політики.

Ще 43% опитаних хотіли б референдум щодо легалізації добровільного завершення життя.

Нагадаємо, у Німеччині свіжі опитування показали, що новий уряд розпочинає роботу з вкрай низькою популярністю, і близько 60% не задоволені обранням Мерца на посаду канцлера.