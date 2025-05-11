Более 80% французов хотели бы референдум по вопросам, которые их больше всего беспокоят

Более 80% французов поддержали бы идею проведения в ближайшее время консультативного референдума по вопросам, которые больше всего беспокоят общество.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу Elabe по заказу телеканала, результаты которого были опубликованы 11 мая, 83% французов одобряют идею референдума по вопросам, которые больше всего беспокоят общество – например, госдолг и расходы, налогообложение, пенсионная реформа и иммиграция.

Исследование общественного мнения провели на фоне слухов, что президент Эмманюэль Макрон на следующей неделе может выступить с идеей такого референдума.

Премьер Франсуа Байру в начале мая говорил, что в правительстве думают о том, чтобы вынести на референдум план значительной реформы госуправления и расходов – на фоне попыток сократить расходы и уменьшить дефицит бюджета. Министр внутренних дел в свою очередь сказал, что с французами стоит проконсультироваться по вопросам миграционной политики (впрочем, юристы ставят под сомнение, что это будет соответствовать закону).

59% опрошенных французов хотели бы проведения референдума по государственному долгу, расходам и налогообложению.

22% отдали бы предпочтение референдуму по пенсионной реформе, 21% – по миграционной политике. По этим вопросам очень большое различие настроений в зависимости от политических симпатий. Так, например, 61% избирателей ультралевых хотели бы референдум по пенсионной реформе, а среди сторонников партии Ле Пен больше всего, 81%, выступают за референдум по миграционной политике.

Еще 43% опрошенных хотели бы референдум по легализации добровольного завершения жизни.

Напомним, в Германии свежие опросы показали, что новое правительство начинает работу с крайне низкой популярностью, и около 60% не удовлетворены избранием Мерца на пост канцлера.