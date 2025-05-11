Уряд Мерца розпочав роботу з украй низькою популярністю серед німців

Опитування показало, що німці набагато менше задоволені новим урядом на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом, ніж їхніми попередниками.

Про це свідчать дані опитування, проведеного інститутом INSA для Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними опитування, менше чверті всіх респондентів (23%) наразі задоволені роботою канцлера Фрідріха Мерца.

Для порівняння: колишній канцлер Олаф Шольц був набагато популярнішим через два дні після свого обрання канцлером 10 грудня 2021 року. Тоді його роботою були задоволені 37% респондентів – на 14% більше, ніж у Мерца.

Для всього уряду ситуація не виглядає набагато кращою: наразі майже половина всіх опитаних незадоволені новою чорно-червоною коаліцією, лише 29% задоволені. Роботою уряду Шольца були задоволені більше респондентів.

Голова INSA Герман Бінкерт, коментуючи рейтинг чинного уряду, сказав, що "люди не вірять у його спроможності".

"Але це може стати шансом для Мерца. Адже якщо у сфері міграції та економіки відбудуться помітні зміни на краще, то рейтинг популярності може зрости. Одних заяв недостатньо", – додав він.

Ще одне опитування нещодавно показало, що обранням на посаду канцлера Фрідріха Мерца не дуже задоволені майже 60%.

Нагадаємо, процес призначення нового уряду почався з безпрецедентної несподіванки – Мерцу вперше в новітній історії країни не вистачило голосів для призначення канцлером з першої спроби.

Детально про це – у статті Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини.