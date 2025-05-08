Майже 60% німців не вважають Мерца кращим призначенням на посаду канцлера

Новий уряд Німеччини на початку своєї роботи має нижчий рівень підтримки, аніж уряд Олафа Шольца у 2021 році, а обранням на посаду канцлера Фрідріха Мерца не дуже задоволені майже 60%.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Deutschlandtrend для ARD.

Нова німецька коаліція починає роботу з гіршим рейтингом, аніж після попередніх виборів у 2021 році. Лише 4% оцінюють уряд "дуже позитивно" і 38% "позитивно". 24% дали оцінку "не дуже позитивно" і 24% сказали про негативне ставлення.

У попередньої "світлофорної коаліції" СДПН, "Зелених" і "Вільних демократів" оцінки "позитивно" або "дуже позитивно" складали 53%, у коаліції ХДС/ХСС і СДПН це – 42%.

Лише 32% вважають, що канцлер Фрідріх Мерц є вдалим вибором для цієї посади, тоді як 59% вважають, що він не дуже підходить на цю роль.

Стримані оцінки і щодо більшості міністрів уряду. Так, соціал-демократа Ларса Клінгбайля вважають хорошим призначенням на посаду міністра фінансів 43%, міністерку праці Бербель Бас схвально оцінюють 36%, очільника МВС Александра Добрінта – 35%.

Дуже позитивний рейтинг лише у міністра оборони Бориса Пісторіуса – його перепризначення на посаду схвалюють 73% опитаних.

Збір даних проводився 5-6 травня, всього опитали 1325 осіб з правом голосу. Похибка може складати 2-3 відсоткових пункти.

Нагадаємо, процес призначення нового уряду почався з безпрецедентної несподіванки – Мерцу вперше в новітній історії країни не вистачило голосів для призначення канцлером з першої спроби.

Детально про це – у статті Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини

Тим часом у Румунії перед другим туром президентських виборів лідирує кандидат ультраправих.