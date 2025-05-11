В Угорщині переконують, що консультації з Україною щодо меншин можуть поновитися

В Угорщині зазначили, що ще можуть поновити скасовані консультації з Україною щодо меншин "залежно від того, як розгортатимуться події".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у своєму Facebook представник МЗС Угорщини Левенте Модьор.

Посадовець нагадав, що Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.

Він зазначив, що оприлюднення Україною таких звинувачень за лічені дні перед важливою зустріччю "ставить під питання щирість намірів вирішити актуальні питання".

"Побачимо, що буде відбуватися наступними днями. Ми зі свого боку залишаємося готовими до діалогу", – зазначив Модьор.

Нагадаємо, після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині у п’ятницю затримали і видворили ексдипломата з України.